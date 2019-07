Los bibliotecarios están ocultando algo por Swin’ Utter

Swingin’ Utters – The Librarians Are Hiding Something 2013

Letra

Ella dijo que los chicos buenos terminan últimos son los que tienen un defecto.

Y el skin-tight siempre ha sido incorrecto

Lee libros bajo patas de mesa ilegales.

No se ve bien hasta que se baja y ruega.

Estaremos vigilando hasta que nos detecte

Esa es nuestra señal para salir de Texas

La camioneta ni siquiera arranca.

Todo tiene sentido porque le falta una parte.

Cuando ella dispara, dispara, dispara, dispara.

Y yo goteo, goteo, goteo, goteo, goteo.

Y luego dejo caer

Los bibliotecarios están ocultando algo

Dijo que nunca estás solo con un esquizofrénico.

Levanté el teléfono y dije: “¿No es así?

Ella está aquí para quedarse, yo estoy aquí para una visita.

La otra línea sabrá quién carajo es éste.

En ese momento me doy cuenta de que el letrero

Y la letra pequeña en el lomo de su libro

Uno dice que nunca cerraremos

La otra es de Edgar Allen Poe.

Oh, los bibliotecarios contrarios no pueden volar en un ala.

Oh, a los bibliotecarios bárbaros no les gusta nada.

Lo que me lleva a creer una cosa

Los bibliotecarios están ocultando algo