Informe sobre la accesibilidad de los materiales digitales de las bibliotecas

“Understanding The Landscape Of Library Accessibility For Online Materials”. LYRASIS Accessibility Survey Report. LYRASIS, 2019.

Texto completo

La encuesta de accesibilidad de LYRASIS se llevó a cabo a principios de 2019 como un mecanismo para comprender mejor cómo las bibliotecas (principalmente universitarias) de los Estados Unidos están gestionando la accesibilidad de su contenido en línea y, más específicamente, cuál es su posición en términos de políticas e implementación.

El informe es capaz de identificar tendencias en una amplia gama de bibliotecas, entre ellas:

Las bibliotecas son las más progresistas en términos de accesibilidad cuando mantienen el mayor control sobre su contenido.

Las políticas nacionales y las directrices técnicas comunitarias sobre accesibilidad tienen más importancia que los mandatos locales o institucionales.

La mayor parte de la capacitación en accesibilidad es autoiniciada; se necesita más infraestructura para capacitar a los bibliotecarios en los mandatos y herramientas de accesibilidad.

Survey Questions (PDF)

Survey Responses (XLS)

Survey Responses (CSV