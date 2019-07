La publicación de un preprint se asocia con más atención y citas

Fu, Darwin Y., Hughey, J. Releasing a preprint is associated with more attention and citations. bioRxiv preprint first posted online Jul. 13, 2019

Los preprints en las ciencias de la vida están ganando popularidad. La evidencia cuantitativa sobre la relación entre los preprints y las métricas a nivel de artículo de la investigación revisada por pares sigue siendo limitada. Se examinó si tener un preprint en bioRxiv.org estaba asociado con la puntuación de atención de Altmetric y el número de citas del artículo correspondiente revisado por colegas.

Para ello se integraron datos de PubMed, CrossRef, Altmetric y Rxivist (una colección de metadatos de bioRxiv). Para cada una de las 26 revistas (que comprenden un total de 46.451 artículos y 3.817 preimpresiones), se utilizó la regresión log-lineal, ajustada por fecha de publicación y subcampo científico, para estimar los cambios de pliegues de la puntuación de atención y las citas entre artículos con y sin preprints. También se realizó una metarregresión de los cambios en las características a nivel de revista. Mediante el metanálisis de efectos aleatorios en las revistas, la publicación de una preprint se asoció con una puntuación de atención + 1,53 veces mayor (IC del 95%: 1,42 a 1,65) y 1,31 veces más citas + 1 (IC del 95%: 1,24 a 1,38) del artículo revisado por colegas. Las revistas con mayores cambios en la puntuación de atención tendían a tener menores factores de impacto y menores porcentajes de artículos publicados como preprints. En contraste, el cambio de citas de una revista no se asoció con el factor de impacto, el porcentaje de artículos publicados como preprints o el modelo de acceso. Los hallazgos de este estudio observacional pueden ayudar a los investigadores y editores a tomar decisiones informadas sobre cómo incorporar los preprints en su trabajo.