El acceso abierto y la biblioteca

Oberländer, A. and T. Reimer (2019). [e-Book] Open Access and the Library. Basilea, Suiza, MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019

Las bibliotecas son lugares de aprendizaje y de creación de conocimientos. En las últimas dos décadas, la tecnología digital -y los cambios que la acompañan- han acelerado esta transformación hasta el punto de que la evolución comienza a convertirse en una revolución. Bajo el modelo de suscripción, el papel de las bibliotecas era comprar o licenciar contenido en nombre de sus usuarios y luego actuar como guardianes para regular el acceso en nombre de los titulares de los derechos. En un mundo en el que toda la investigación es abierta, el papel de la biblioteca está pasando de la concesión de licencias y la difusión a la facilitación y el apoyo al propio proceso de publicación, lo que requiere un cambio fundamental en términos de estructuras, tareas y competencias. También cambia la idea de la colección de una biblioteca. Bajo el modelo de suscripción, las colecciones contemporáneas tienen en gran medida el mismo contenido que las compradas a los editores.

En un modelo abierto, es más probable que la colección sea el contenido creado por los usuarios de la biblioteca (investigadores, personal, estudiantes, etc.), contenido que ahora es curado por la biblioteca; en lugar de seleccionar contenido externo, las bibliotecas tienen que entender el contenido creado por sus propios usuarios y ayudarles a ponerlo a disposición del público, ya sea a través de un depósito local, el pago de los gastos de procesamiento de artículos o mediante asesoramiento y orientación. Podría decirse que se trata de un modelo demasiado simplificado que deja de lado las colecciones especiales y otras áreas. Aún así, destaca los cambios que están experimentando las bibliotecas de investigación, cambios que probablemente se acelerarán como resultado de iniciativas como Plan S. Este número especial investiga algunos de los cambios en los servicios bibliotecarios actuales que se relacionan con el acceso abierto.