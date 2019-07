Herramientas de programación de contenidos en medios sociales que pueden utilizar las bibliotecas

“Sensational and Free (or Cheap) Social Media Scheduling Tools” en

Una estrategia bien pensada de medios sociales es sólo la mitad de la batalla para los vendedores de bibliotecas que buscan llegar a las audiencias sin gastar dinero. Una vez que decidas con quién vas a hablar y qué vas a decir, es el momento de pensar en cómo programar físicamente esos mensajes.

Algunas de estas herramientas son mejores para las personas que deben compartir cuentas con otros colegas. Otras trabajan mejor para equipos de una sola persona. Algunas funcionan bien para bibliotecas que publican en sólo unas pocas plataformas de medios sociales. Algunas están pensados para sistemas más grandes con estrategias amplias.

La lista no incluye programadores que permiten programar mensajes en una plataforma, como Tweetdeck. Esto es ineficiente para cualquier sistema de bibliotecas. También se recomiendan algunos planes de pago, pero sólo los que ofrecen más funciones por la menor cantidad de dinero.

Hay buenas razones, basadas en datos, para programar las entradas en los medios sociales. Si está viendo los datos y la participación de los mensajes anteriores, puede utilizar su programador para dar a tu público lo que quiere, cuando lo desea. No hay que preocuparse de que se nos olvide o nos distraiga. La pre-programación también da tiempo para crear textos y gráficos significativos.

Aquí están las herramientas que son las mejores para la programación de postproducción de medios sociales.:

Hootsuite

El plan gratuito le permite programar en tres plataformas. Puedes precargar 30 mensajes a la vez. La característica favorita es el plan de impulso. Si tienes dinero para anuncios en redes sociales, puedes aumentar los mensajes a través de Hootsuite en lugar de ir a cada plataforma individual. Eso es súper conveniente. También hay cursos de análisis y de medios sociales gratuitos.

Buffer

El plan gratuito de este sitio también te permite publicar en tres plataformas. Puede precargar 10 mensajes por plataforma. Incluye un acortador de enlaces, un creador de imágenes y la posibilidad de subir vídeos o GIFs. Si quieres más capacidad, su plan “Pro” más básico es de 10 dólares al mes y te permite publicar en ocho plataformas y programar hasta 100 mensajes por adelantado.

Zoho Social

Su plan estándar es el más robusto. Por un poco más de 8$ al mes, dos miembros del equipo pueden publicar en ocho canales diferentes. El plan incluye análisis, la capacidad de pausar y reanudar mensajes, un acortador de enlaces, y otras características. Hay un plan gratuito, que permite a una persona publicar en todos los canales, pero no se puede programar con antelación.

Friends + Me

La opción gratuita de este sitio te da la posibilidad de programar en dos plataformas, con hasta cinco puestos en cada plataforma. Eso no es muy útil a menos que tengas tiempo todos los días para programar publicaciones o que no estés activo en las redes sociales. Sin embargo, el plan de pago del nivel inferior del sitio es de 7.50$ al mes y da una buena cantidad de características – puedes pre-cargar hasta 500 mensajes a cinco plataformas. 10 personas también pueden utilizar la plataforma en este plan.

Crowdfire

El plan gratuito de Crowdfire permite a una persona publicar en las cuatro grandes plataformas de medios sociales (Twitter, Facebook LinkedIn e Instagram) con hasta diez mensajes precargados por plataforma. Pero en realidad te recomendaría el primer nivel del plan de pago, llamado Plus. Por aproximadamente 7.50$ al mes, tienes acceso a Pinterest y 100 mensajes precargados, además de un rastreador analítico bastante robusto, recomendaciones de hashtag, y ningún anuncio en el sitio móvil.