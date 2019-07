Cumplir la promesa de la democracia: estudios de caso sobre la equidad y la transformación de la educación

Jhaj, S. [e-Book] Delivering on the Promise of Democracy : Visual Case Studies in Educational Equity and Transformation. PB – Open Book Publishers, 2019.

Muchos educadores pueden hablar de las carencias de sus escuelas o universidades, pero muchos menos pueden reconocer y desarrollar las fortalezas existentes para beneficiar a un público más amplio. Sukhwant Jhaj ha elaborado una nueva mirada refrescante sobre cómo el liderazgo imaginativo y un cambio de perspectiva pueden impulsar a las instituciones a llegar a los miembros en riesgo o subrepresentados de sus comunidades. Delivering on the Promise of Democracy (Cumplir la Promesa de la Democracia) cierra el telón en siete universidades de alto rendimiento para revelar qué decisiones diarias, incluyendo escuchar a la comunidad, aceptar el conflicto e implementar estrategias efectivas a través de la rutina, guían a los administradores en el logro de resultados excepcionales. A través de entrevistas en profundidad que ofrecen una mirada de cerca a estas siete universidades, Jhaj traza una nueva trayectoria para la educación superior: una llamada a cuestionar la efectividad de una universidad a través de su accesibilidad a la comunidad a la que sirve. El libro de Jhaj inspirará a cualquier persona interesada en ampliar el acceso a la educación con su llamado a renovar la misión de su institución a través de un liderazgo poderoso y efectivo