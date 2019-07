¿De quién es el libro? : Una visión alternativa sobre la publicación, el derecho de autor y la creatividad

Jefferies, J. and S. Kember (2019). [e-Book] Whose Book Is it Anyway? : A View from Elsewhere on Publishing, Copyright and Creativity. PB – Open Book Publishers, 2019.

¿De quién es el libro? es una provocativa colección de ensayos que abre el debate sobre el derecho de autor a cuestiones de acceso abierto, ética y creatividad. Incluye puntos de vista – como las perspectivas de los artistas, las perspectivas de las escritoras, las feministas y las perspectivas internacionales – que con demasiada frecuencia son marginadas o eludidas por completo.