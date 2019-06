El nuevo espacio creativo de la Biblioteca Pública de Los Ángeles permite Imprimir en 3D, grabar en una pantalla de croma y muchas cosas más.

LA Public Library’s New Maker Space/Studio Lets You 3D Print, Shoot On A Green Screen, And Way More

La Biblioteca Pública de Los Ángeles quiere facilitar la tarea de hacer cosas. El nuevo Octavia Lab maker space/audiovisual studio de la Biblioteca Central de Los Ángeles tiene una superficie de 3.000 pies cuadrados diseñado para ayudar a cualquier ciudadano a crear cualquier cosa. Permite hacer de todo, desde impresión en 3D y uso de una cortadora láser hasta la filmación en una pantalla chroma y el uso de máquinas de coser.

“Estamos muy entusiasmados”, dijo el bibliotecario de la ciudad John Szabo. “Este es un espacio que es un espacio igualitario e igualador. Es una oportunidad para que el niño más pobre de Los Ángeles tenga acceso a una tecnología increíblemente cara que quizá no tenga en la escuela”.

El laboratorio lleva el nombre de Octavia Butler, autora pionera de ciencia ficción.”De hecho, le pedimos a nuestro personal que reflexionara sobre cómo debería llamarse, porque teníamos un nombre de trabajo:’Espacio Digital”

El uso del laboratorio es gratuito, pero es necesario llamar para reservar equipo específico. Hay cargos por usar los suministros necesarios con algunos de los equipos, pero el uso del equipo en sí es gratuito.

El horario del laboratorio es limitado – está abierto cuatro horas al día, de lunes a sábado. Es de 1 a 5 p.m. la mayoría de los días, pero funciona de 3:30 a 7:30 p.m. los miércoles y jueves.

La impresión en 3D es cortesía AWWWWWW (Cortesía LAPL)

La idea del laboratorio surgió hace tres o cuatro años, según Szabo. Ellos reunieron el dinero para ello y comenzaron la construcción en los últimos seis a nueve meses.

“Habrá jóvenes que se convertirán en ingenieros gracias a algunas experiencias que han tenido en el espacio, o que seguirán una carrera de edición sólida, o lo que sea”, dijo Szabo.

Una de las características distintivas de la instalación es su Laboratorio de Memoria DIY, tiene por objetivo ser de ayuda para digitalizar y preservar los documentos personales. Puede manejar diapositivas, negativos, impresiones, cintas VHS, casetes de audio, y disque con la finalidad de conservarlo en un formato digital.

La lista de todas las herramientas disponibles en el Octavia Lab:

Laboratorio de Memoria DIY

Adobe Creative Cloud

Tabletas Wacom

Cortadora Láser

Impresora 3D

Molino CNC

Escáner HP Sprout/3D

Herramienta de corte de silueta

Cortador de vinilo Roland

Impresora de gran formato Epson

Máquinas de coser

Serger

Máquina de bordado computarizado

HTC Vive – VR

Tela de fondo de pantalla verde/Tela de fondo de pantalla de visualización

Equipo de iluminación

Final Cut Pro

Pro Tools

Micrófonos