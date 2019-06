Vivino, la aplicación que te ayuda a elegir el mejor vino

Vivino

Vivino, la aplicación de vino más descargada del mundo y el mercado de vino online más grande. La compañía con sede en Dinamarca se lanzó en 2010 con el objetivo de facilitar las experiencias de compra de vino de los consumidores. Después de descargar la aplicación, los usuarios pueden tomar una foto de su etiqueta de vino y la tecnología de reconocimiento de imagen patentada les entregará rápidamente precios, valoraciones y les proporcionará una opción de compra.

Yo la utilizo cuando voy a supermercados y veo un vino que me puede parecer curioso, saco el móvil, hago una foto de la etiqueta y tengo todos los datos, lo que me ayuda en la elección de compra. Me parece fundamental las valoraciones y opiniones de los usuarios, ya que suelen ser más claras que las de los expertos. En el fondo son gente como yo, aficionados a tomar una buena copa de vino de vez en cuando. Además me da un precio medio de referencia y los precios en diferentes sitios de venta de vino online Muy útil en la vida cotidiana.

Con más de 30 millones de usuarios, Vivino es la comunidad de amantes del vino y la marketplace de vinos más grande del mundo. Valorar, reseñar, descubrir y comprar millones de vinos está al alcance de tu mano, en cuestión de segundos.