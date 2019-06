Número de investigadores por millón de habitantes por país en 2019

Number of Researchers per million inhabitants by country, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) Institute for Statistics, viewed 7th March, 2011, <http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=3755&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECT

Este mapa muestra la distribución de los investigadores por millón de habitantes, último año disponible. Los investigadores son profesionales que se dedican a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como a la gestión de los proyectos en cuestión.

La media del número de investigadores en el mundo es de 1.080,8 por millón de habitantes. La lista la encabeza Finlandia con 70707. España tiene 2,944 científicos por cada millón de habitantes, aparece en el puesto 28. Y en la parte inferior de la tabla lo ocupa Nigeria con solo 8 científicos por cada millón de habitantes.

Finland 7,707 Iceland 7,315 Singapore 6,088 Denmark 5,670 Japan 5,573 Norway 5,468 Sweden 5,239 Luxembourg 4,748 United States 4,663 Republic of Korea 4,627 New Zealand 4,365 UK 4,269 Canada 4,260 Australia 4,224 Austria 4,123 Portugal 3,799 Germany 3,532 3,302 France 3,496 3,319 Slovenia 3,490 2,625 Switzerland 3,436 Belgium 3,435 3,182 3,331 Russian Federation 3,191 Ireland 3,090 2,767 Netherlands 3,089 Jordan 3,030 Estonia 2,966 Spain 2,944 Czech Republic 2,886 China 2,650

Nota: Los datos se expresan en equivalentes a tiempo completo (ETC), que son una medida del volumen real de recursos humanos dedicados a I+D. Es importante tener en cuenta al interpretar los datos que se utilizaron los recuentos de personal (HC) para los países en los que no se disponía de cifras de ETC.