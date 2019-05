Alonso-Arévalo, Julio. Makerspaces: las bibliotecas universitarias como espacio de creatividad e Innovación. XVI Foro Internacional Sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación (FECIES). 29-31 de mayo de 2019 en el Monasterio de San Martín Pinario en Santiago de Compostela.

La gente asocia la biblioteca con los libros y no consideran la biblioteca en relación con los recursos en línea o servicios de referencia. – La gente no piensa que puede utilizar las bibliotecas para obtener la información que a veces necesitan, ya que a menudo no saben que existen estos servicios. Las bibliotecas universitarias tradicionalmente se han utilizado para almacenar el conocimiento, pero hoy también son lugares donde se aprende y se crea, por ello muchas bibliotecas que han emprendido el nuevo camino están siendo más relevantes que nunca para sus usuarios. su parte las bibliotecas cada vez se integran más en el aprendizaje, intentando ser un puente entre el aula y los espacios de prácticas para favorecer el éxito y la mejor integración del alumno. Los datos respaldan este nuevo concepto de biblioteca, ya que el número de estudiantes que usan el espacio de la biblioteca se ha incrementado en la mayoría de ellas.Todos estos cambios están en consonancia con los nuevos modelos de aprendizaje mencionados antes. Cada vez más universidades ofertan cursos “híbridos”, “aulas invertidas” y “aprendizaje activo”. Los profesores facilitan el acceso a materiales en línea y comprometen a los estudiantes con la exploración grupal y la resolución de problemas durante el tiempo de clase. Los makerspaces tienen un enfoque orientado al desarrollo de muchas de estas habilidades, y pueden ser un medio para llevar la teoría explicada en clase al terreno de la práctica mediante el aprendizaje experiencial.