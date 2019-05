¿Cómo utilizan los bibliotecarios universitarios las métricas de impacto de la investigación?

How Do Academic Librarians Use Research Impact Metrics? post by Rachel Miles. The Bibliomagican,

Es posible que hayas escuchado una o más de estas frases en los últimos años, especialmente si está en el campo de la comunicación académica. Sin embargo, tales afirmaciones traen a la mente anuncios del mismo tinte: “¡El gatchet más de moda y popular del mercado!” La mayoría de nosotros somos culpables de entusiasmarnos con la última tendencia, herramienta o gadget. En contraste, muchos de nosotros somos escépticos y críticos de las nuevas herramientas y métricas.

Formo parte de un equipo de investigación que quería comprobar si estas afirmaciones sobre el amor de los bibliotecarios por la altmétrica eran ciertas. Junto con Sarah Sutton (Emporia State University, Kansas, EE.UU.) y Stacy Konkiel (Digital Science, Minnesota, EE.UU.), ayudé a encuestar a bibliotecarios estadounidenses para determinar el conocimiento y uso real de la altmétricas entre los bibliotecarios universitarios de EE.UU.. También se encuestó a los bibliotecarios sobre su conocimiento y uso de otros tipos de indicadores de impacto de la investigación, como el recuento de citas, el Factor de Impacto de la Revista y la evidencia de impacto cualitativo. Este estudio (publicado recientemente en el Journal of Librarianship and Scholarly Communication) fue el primer estudio nacional a gran escala de este tipo.

Algunos de los resultados más interesantes de este estudio incluyen:

Los bibliotecarios universitarios que trabajan en tareas de apoyo a la comunicación académica son más propensos a utilizar indicadores de impacto de la investigación, que otros bibliotecarios universitarios.

Existe un creciente interés entre los bibliotecarios universitarios de Estados Unidos por utilizar la altmétrica como indicador en los expedientes de promoción y acreditación académica en las instituciones que ofrecen apoyo a las tareas de investigación.

Los requisitos de acreditación y promoción del profesorado tienden a influir en la probabilidad de que los bibliotecarios utilicen el JIF y en el recuento de citas durante las consultas.

Obviamente, los bibliotecarios que trabajan en las tareas de apoyo a la comunicación académica son más “expertos” en métricas que sus colegas. No es de extrañar por lo tanto que los bibliotecarios universitarios con tareas regulares de apoyo a la comunicación académica (tareas realizadas al menos una vez al mes) estuvieran más familiarizados con los indicadores de impacto de la investigación y, en general, los utilizaran con mayor frecuencia. La Tabla 1 refleja esta tendencia: un porcentaje mucho mayor de bibliotecarios con tareas de comunicación académica regulares respondieron “5 – Soy un experto” cuando se les pidió que clasificaran sus conocimientos sobre JIFs, conteos de citas, estadísticas de uso y altmetricas.

Figura 1. Comparación entre el uso de los indicadores de impacto de la investigación por parte de los bibliotecarios en los expedientes de acreditación y promoción en el pasado y el uso futuro previsto .

Los profesores quieren aprender sobre las métricas para fines de evaluación acumulativa, no formativa.

Aunque la investigación no evaluó directamente el uso de las métricas entre los académicos, sí se preguntó a los bibliotecarios universitarios sobre la probabilidad de abordar los indicadores de impacto de la investigación durante las consultas con la el profesorado. De acuerdo con las pruebas estadísticas, es mucho más probable que el JIF, los recuentos de citas, el índice h y, hasta cierto punto, las medidas cualitativas se aborden durante las consultas con el profesorado sobre cuestiones relacionadas con la permanencia en el cargo, la promoción y las subvenciones que durante las consultas sobre cuestiones relacionadas con la publicación. ¿Qué dice esto sobre el uso que hacen los profesores de los indicadores de impacto de la investigación?

Figura 2. Diferencias entre la frecuencia con que se abordan los indicadores de impacto de la investigación durante las consultas individuales con el profesorado en relación con las cuestiones de publicación y la permanencia en el cargo, la promoción y las becas.

En primer lugar, no sabemos con certeza por qué se abordaron estos indicadores en particular durante las consultas; los miembros del profesorado podrían haber preguntado inicialmente sobre ellos, o los bibliotecarios podrían haberlos mencionado. Sólo sabemos que los indicadores fueron abordados por los bibliotecarios durante las consultas con el profesorado. Como mínimo, se puede concluir diciendo que la evaluación del impacto de la investigación puede ser más importante para lograr la permanencia en el cargo, la promoción y/o las subvenciones que para determinar la mejor manera de publicar y difundir la investigación.

Otros resultados significativos son aquellos que informan sobre las razones por las cuales los bibliotecarios usan el JIF y sus diferentes niveles de familiaridad con ciertos indicadores de impacto de la investigación. Además, se hace hincapié en la influencia de la acreditación y la promoción en función del compromiso de los investigadores con las mediciones del impacto de la investigación, y además sería necesario investigar más sobre la influencia de las prácticas actuales de evaluación de la investigación y los incentivos de carrera en los procesos académicos y científicos. Finalmente, y de manera importante, se hace una llamada a la comunidad bibliotecaria universitaria para que tome medidas en este importante y emergente campo para ayudar a influenciar y cambiar las prácticas actuales y promover un enfoque más saludable y responsable de la evaluación de la investigación.