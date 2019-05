Monografías en Acceso Abierto

Open access and monograph: A report produced by the Universities UK Open Access Monographs working group. 2019

Texto completo

El informe proporciona una visión general del panorama del acceso abierto (OA) para las monografías, actividades editoriales significativas, e informes recientes que proporcionan una visión de la transición a la OA para libros académicos. Está destinado a ser leído por aquellos que no están familiarizados con la OA. para las monografías, y también para aquellos que deseen obtener una comprensión más amplia de los beneficios. de la edición en OA.

La primera mitad de este informe proporciona una base para los libros académicos de la OA, reflexionando sobre el mercado actual de monografías, el Reino Unido y las políticas internacionales antes de pasar a situar la monografía en el contexto del Research Excellence Framework (REF) del Reino Unido. Ambos los beneficios y los desafíos de las monografías se examinan en la primera sección de este informe. La segunda mitad recoge los informes y desarrollos significativos en torno a monografías OA, que ofrecen una instantánea de la actividad actual a nivel nacional e internacional.