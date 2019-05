La MIT reune a las partes interesadas en revistas de Antropología para lanzar un nuevo modelo en Acceso Abierto

Participants comment on the Anthropology Open Access event at MIT

Fuente

Editores, bibliotecarios, patrocinadores de investigación y líderes de todo el campo de la antropología, incluidos editores de revistas y representantes de las principales sociedades antropológicas anglófonas de Europa y América del Norte, se reunieron en el MIT el 24 de abril para un taller de invitación centrado en un cambio radical para todos los que asistieron: cambiar las revistas de la disciplina a un modelo de acceso abierto (OA).

La idea básica es pedir a las agencias que otorgan fondos que apoyen la publicación abierta de sus investigaciones financiadas para que los hallazgos puedan llegar a un público más amplio, con bibliotecas que cubren los costos de publicación restantes de las tarifas de suscripción que actualmente pagan a los editores con fines de lucro que conservan artículos. detrás de barreras de pago (paywalls), o imponer cargos elevados por procesamiento de artículos [APC] para abrir los artículos de forma individual.

El modelo L + F propuesto por Libraria en nuestro taller del MIT reconoce la complejidad de la ecología del conocimiento actual e incluye a todos los actores que participan en la producción y distribución de conocimiento científico y humanístico: revistas y sociedades académicas, agencias que otorgan investigación, Editoriales, y bibliotecas.

El principal “pro” de este modelo de financiamiento es que ofrece una manera de solucionar un problema actualmente común a la publicación de acceso abierto, a saber, la explotación del trabajo mal pagado o voluntario del personal de producción, o de la buena voluntad de los autores y sus instituciones de respaldo en el pago de APCs. Al escapar de los acuerdos de propiedad, el modelo L + F también promete una mayor transparencia presupuestaria y acceso a análisis de datos para todos los involucrados.