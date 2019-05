ProtoSpace ¿Por qué Airbus muestra interés en el movimiento fabricante?

Airbus Protospace

Why Does Airbus Have A Makerspace? By Alvaro Jara Rodelgo

March 8, 2019, 6:00 am PDT

Como empresa multinacional de alta tecnología, podemos pensar que todas las innovaciones aeronáuticas requieren procesos muy complejos, por lo que el enfoque de “hágalo usted mismo” no encaja. Esto es sólo parcialmente cierto. Sí, la mayoría de los desarrollos tienen un alto grado de complejidad. Sin embargo, esto no implica que los procesos que siguen deban ser también complejos. Era sólo cuestión de tiempo que el sector privado se diera cuenta de los maravillosos beneficios de este movimiento.

Basándose en el enfoque de “fail fast”, las empresas han notado la importancia de crear prototipos en una fase temprana del desarrollo del producto para anticiparse a los retos y reducir los costes de rediseño. Además, la tecnología se desarrolla a un ritmo muy rápido y las empresas multinacionales deben competir ahora con empresas de nueva creación flexibles y dinámicas que han demostrado suficiente madurez para influir en los modelos de negocio tradicionales (véase Uber o Airbnb). Por esta razón, las empresas multinacionales no pueden mantener sus rígidos procesos y tienen que implementar nuevas formas de trabajo que les permitan mantener su ventaja competitiva a lo largo del tiempo. No cabe duda de que la creación de prototipos es una de las herramientas que las empresas multinacionales deben implementar.

Airbus es consciente de esta situación y ya en 2014 decidió crear ProtoSpace. ProtoSpace es una red de espacios creadores cuyo objetivo es fomentar la innovación y “dar forma” a las ideas. El ritmo de ProtoS comenzó como un concepto de puesta en marcha en riesgo, pero en poco tiempo se demostró su valor para la empresa y la red se expandió. Actualmente la red pertenece a la organización CTO de Airbus y está compuesta por 10 laboratorios desde la India hasta los Estados Unidos, con un enfoque especial en Europa, donde la compañía multinacional tiene su sede. ProtoSpace está abierto a todos los empleados y les proporciona los medios y herramientas para que Airbus se convierta en una empresa más ágil gracias a la rápida creación de prototipos y al trabajo en colaboración.

ProtoSpace se basa en tres pilares principales: agilidad, tecnología y “prototipado”. El primero, la agilidad, tiene como objetivo promover e implementar nuevas formas de trabajar en Airbus para entregar en coste y calidad gracias a la implantación de procesos más ágiles en la gestión de proyectos. La competencia avanza rápidamente y Airbus, como empresa multinacional, debe buscar formas alternativas de acelerar los proyectos innovadores. El segundo pilar es la tecnología. ProtoSpace promueve una adaptación temprana y rápida de nuevas tecnologías y conceptos provenientes de disciplinas transversales a la aeronáutica. De esta manera, ProtoSpace colabora activamente con los sistemas de innovación locales en busca de sinergias y oportunidades. El último pilar, pero no por ello menos importante, la creación de prototipos, incluye no sólo la mecánica y la electrónica, sino también el software, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la impresión en 3D, etc. El prototipado actúa como un facilitador para despertar la creatividad de los empleados.

Durante los últimos 4 años ha habido múltiples ejemplos en los que ProtoSpace ha demostrado su valor para Airbus involucrando diferentes disciplinas y enfoques. Por un lado, ProtoSpace ha aportado tecnologías transversales que antes no se habían aplicado ampliamente a la empresa como la realidad aumentada, la bioingeniería, los materiales emergentes, la inteligencia artificial, etc. Por otro lado, ProtoSpace se ha centrado en cambiar la mentalidad de la empresa para hacerla más ágil, flexible y dinámica tras la puesta en marcha. De este modo, la comunicación y las conferencias son esenciales para lograr este objetivo, para formar a los empleados de Airbus en nuevas técnicas ágiles como el Design Thinking o la metodología Sprint, así como para ampliar nuevos horizontes para la empresa aportando nuevas perspectivas a través de conferencias como la del Premio Nobel Konstantine Novoselov, por su trabajo sobre el grafeno, o la del director del Centro de Bits y Átomos del MIT, Neil Gershenfeld, con quien existe una fuerte colaboración a largo plazo.

Entre los principales éxitos, ProtoSpace impulsó la implementación de una estrategia de realidad aumentada en colaboración con Microsoft y Singularity University de tal manera que hoy en día existe una infraestructura específica en torno a este punto denominada Academia Holográfica.

Además, otro objetivo importante es interrumpir la forma tradicional de trabajar acelerando drásticamente el proceso de innovación desde la creación de la idea hasta el vuelo de prueba. Para la mayoría de los nuevos conceptos de Airbus, este es el camino clásico a seguir, desde el primer esbozo hasta la demostración que lo hace volar. Como se puede suponer, este proceso consume mucho tiempo y hoy en día, como se mencionó anteriormente, necesitamos más que nunca movernos rápidamente e implementar soluciones rápidamente. Si no, otros lo harán. La preparación de las pruebas de vuelo para demostrar los retos es un proceso meticuloso que es muy preciso y requiere mucho tiempo. Mediante la aplicación de procesos ágiles de gestión de proyectos, trabajo colaborativo, multidisciplinaridad y prototipado rápido, el plazo de entrega se ha reducido de años a 6 meses. Esto ha llevado a un cambio de mentalidad en la empresa, que ahora se centra principalmente en acciones de alto valor y en la reducción de residuos. Las dos últimas pruebas de vuelo han sido notables.

La primera tenía por objeto introducir la electroluminiscencia en el avión con fines principalmente publicitarios. Airbus no puede centrarse únicamente en la fabricación de aviones, sino que, lo que es más importante, debe venderlos y mostrar nuevas características que hagan que las compañías aéreas los elijan.

El segundo, más técnico, forma parte de un proyecto europeo, Aflonext, centrado principalmente en la laminaridad de flujo. Esta prueba de vuelo demostró que cualquier pieza, incluso las más complejas, pueden ser voladas fácilmente en un corto periodo de tiempo. Este proyecto implicó la fabricación de carenados exteriores complejos altamente cargados, utilizando nuevas formas de fabricación basadas en el movimiento fablab, fácilmente accesibles para cualquier fabricante en su fablab local.

Rápido y de bajo costo no siempre significa baja calidad. Y el concepto de fablab corporativo debería extender esta mentalidad por todo el mundo, como ocurrió en Airbus, para romper este mito convirtiéndose en los impulsores que cualquier empresa multinacional necesita en este nuevo escenario de cambios rápidos.