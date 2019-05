Guía sobre la conducta responsable del investigador

On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research. Third Edition. Whasihngton: National Academy of Sciences. 2009

Texto completo

La empresa de investigación científica se construye sobre una base de confianza. Los científicos confían en que los resultados reportados por otros son válidos. La sociedad confía en que los resultados de la investigación reflejen un intento honesto de los científicos de describir el mundo con precisión y sin prejuicios. Pero esta confianza sólo perdurará si la comunidad científica se dedica a ejemplificar y transmitir los valores asociados a la conducta científica ética.