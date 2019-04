La importancia de las bibliotecas escolares para la vida de las personas

The importance of having a school library

Learning Curve

POR RACHEL NOBEL | 4 DE ABRIL DE 2019

Ver

Lisa Kent, marstra en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, ha enseñado allí durante 22 años. En todo ese tiempo, la escuela nunca ha tenido una biblioteca en funcionamiento.

Eso finalmente cambió esta primavera, gracias a los directores actuales y anteriores de la escuela, a las subvenciones y donantes de la comunidad, a los voluntarios de la PTA y a la tenacidad de la profesora de arte Lisa Ryan. El 6 de marzo, la comunidad escolar se reunió para para inaugurar una biblioteca en la que se invirtieron 10.000 dólares en libros nuevos.

¿Qué significará para los estudiantes y profesores tener acceso a la biblioteca de su escuela? “Va a significar todo”, dice Kent.

En nuestros tiempos de tensión política, a medida que el auge de los medios de comunicación social ha hecho que la recopilación de información fiable sea más difícil, las bibliotecas están experimentando un renacimiento. En un artículo de opinión del New York Times de septiembre, el sociólogo Eric Klinenberg declaró: “Restaurar la sociedad civil, empieza por la biblioteca”.

Décadas de investigación sobre los “estudios de impacto de las bibliotecas escolares” nos dicen que las escuelas que disponen de programas bibliotecarios generan estudiantes con mejores resultados en los test de comprensión lectora, mayores habilidades de alfabetización en información y mayores tasas de éxito del estudiante. Esto es aún más cierto en las escuelas que han experimentado una disminución general del personal o en las que un alto porcentaje de estudiantes viven en la pobreza.

Los estudios de impacto de las bibliotecas también nos dicen que los programas de las bibliotecas escolares son más efectivos cuando bibliotecarios profesionales trabajan mano a mano con los maestros.

“Los estudios de impacto en las bibliotecas sugieren que los resultados de las pruebas tienden a ser más altos cuando los gestores, maestros y los propios bibliotecarios piensan que el bibliotecario es un líder de la escuela; un maestro, un co-maestro y un proveedor de desarrollo profesional; un diseñador de planes de estudio, un administrador de recursos educativos y un motivador de la lectura”, escribieron los investigadores Keith Curry Lance y Debra E. Kachel en 2018.

Pero encontrar espacio, personal y recursos para una biblioteca bien mantenida puede ser un desafío. En el Estado de Nueva York, las regulaciones requieren que las escuelas secundarias -pero no las escuelas primarias- sean atendidas por especialistas bibliotecarios certificados en medios de comunicación, también llamados maestros bibliotecarios.

“Un bibliotecario certificado es alguien que ha sido certificado y formado como bibliotecario y como maestro” dice Nira Psaltos, bibliotecaria de Bayside HS en Queens. “Al igual que desearías tener a un médico especializado para una enfermedad específica, un bibliotecario es un profesor que ha sido formado en este áreas concreta y que ha estudiado este tema.”

Estos profesores bibliotecarios están capacitados para ayudar a los estudiantes a comprender la información y las habilidades de alfabetización digital que necesitan para aprender investigando y recopilar información, especialmente en Internet. Los bibliotecarios ayudan a los estudiantes a comprender cómo evaluar la información que encuentran en línea y los orientan hacia los recursos en los que pueden confiar.

“Proporcionamos el conocimiento que los estudiantes necesitan saber para navegar por un paisaje de información complejo”, dice Michael Dodes, un bibliotecario escolar que ahora trabaja como coordinador de operaciones bibliotecarias y de instrucción en la Oficina de Servicios Bibliotecarios del Departamento de Educación de la ciudad. “Nos centramos en tres pilares: la investigación, o el proceso de resolución de problemas; la lectura por placer y por propósito; y la responsabilidad social, o cómo usar la información de manera responsable”.

Los bibliotecarios también pueden ser fuentes inestimables de apoyo para los maestros en el aula. Así pueden ayudar a los maestros a reunir una variedad de textos para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes. También trabajan con los profesores para despertar el interés de los estudiantes en la lectura y apoyarlos en la evaluación de los contenidos que encuentran en sus investigaciones.

“Los bibliotecarios saben dónde están los mejores recursos, saben cómo enseñar y saben cómo enseñar a los maestros”, dice Dodes. “Son un punto central para unir la pedagogía y los recursos alineados con las necesidades de los estudiantes.”

La mayoría de las bibliotecas de las escuelas secundarias están diseñadas para ser de “acceso abierto”, lo que significa que los estudiantes pueden visitar la biblioteca siempre que tengan tiempo libre. Además de los recursos académicos que la biblioteca puede proporcionar, Psaltos dice que la biblioteca proporciona un valor como espacio acogedor donde los estudiantes pueden pasar el tiempo, socializarse, aprender y leer por placer.

“Todos los estudiantes deben tener acceso a la biblioteca y la oportunidad de ir allí”, dice Dodes. “Se trata de crear un espacio donde los estudiantes puedan leer, explorar información, trabajar juntos y relacionarse.”

Las habilidades que los estudiantes desarrollan en sus bibliotecas escolares – mientras aprenden a comparar la relación entre fuentes de información como Wikipedia y ERIC, por ejemplo – continuarán siendo útiles a lo largo de toda su vida, mucho más allá del aula.

“Obtenemos información, pero luego tenemos que procesar esa información y usarla de manera ética y responsable, no sólo en un sentido académico, sino también en un sentido de la vida”, dice Psaltos. “La responsabilidad social y en lo que nos convertiremos como ciudadanos es parte de lo que enseñan las bibliotecas”.

Learning Curve es una columna bimestral de Rachel Nobel que se centra en temas y prácticas educativas.