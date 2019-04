Urbizagastegui-Alvarado, Ruben Pares ciegos: evaluadores, evaluaciones y revistas científicas: problemas de un sistema en mal estado. Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 8, n. 1, e062. [Journal article (Paginated)]

Texto completo

De tanto en tanto aparecen los desvariados, esos desavisados que, medio dormidos o dormidos y medio leen los artículos que uno publica o somete a evaluación a revistas académicas y que terminan siendo evaluados por los llamados “pares ciegos”. Este es realmente un buen nombre (pares ciegos) porque, a veces, algunos de ellos realmente son precisamente eso, pares y ciegos, y bien ciegos. Por desidia, o simplemente por no querer confrontar las circunstancias, a veces uno deja pasar algunas situaciones deplorables. Me pasó con una científica de la información brasileña, que en una nota editorial con el título “Pra não dizer que não falei das flores” me acusaba de no haber listado en un artículo mío, que mapeaba las revistas académicas de ciencia de la información y bibliotecología en América Latina, a la revista Informação e Sociedade: Estudos.

Esta científica de la información simplemente no había leído el artículo y sin leerlo o leyéndolo medio dormida, me acusaba de no haber listado en mi artículo a la mencionada revista. Lógicamente, mi artículo incluía esa revista. Le envié una carta de rectificación que lógicamente nunca publicó. Y tampoco nunca se disculpó. Nunca se rectificó pues y la cosa quedó allí. Dejé pasar esas acusaciones solo por desidia. Me niego a que esto siga sucediendo.