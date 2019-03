Wiley llega a un acuerdo de acceso abierto y suscripción con las universidades noruegas

John Wiley & Sons y Norwegian Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education anunciaron un acuerdo combinado de acceso abierto y suscripción que entra en vigor el 14 de marzo de 2019.

Este acuerdo de tres años proporcionará a 33 instituciones noruegas acceso continuo a las revistas de suscripción de Wiley y permitirá a sus autores afiliados publicar artículos de acceso abierto en las revistas de Wiley. Esta asociación hará avanzar la ciencia abierta y el descubrimiento para generar más impacto en la investigación académica.

Como parte del acuerdo, todos los investigadores y estudiantes serán automáticamente identificados y notificados de la oportunidad de publicar en acceso abierto a través de su conexión institucional, sin cargo adicional. Las 33 instituciones también tendrán acceso a un panel de control de cuentas de acceso abierto para facilitar la administración de su cuenta, la aprobación rápida de artículos y la elaboración de informes detallados.

Este acuerdo de colaboración es un ejemplo de cómo las asociaciones críticas están creando impacto para el trabajo de los investigadores, mejorando los servicios de publicación para autores y bibliotecarios, y la importancia de ofrecer modelos de publicación sostenibles”.

Este acuerdo incluye el acceso abierto a la publicación y los derechos de lectura de artículos de investigación de aproximadamente 1.500 revistas académicas. Este acuerdo es el primero de este tipo en Noruega, y el objetivo de Unit es celebrar acuerdos similares con otros editores como manifesto el director de Unit, Roar Olsen.