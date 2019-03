Internet Archive inicia un programa para mejorar la accesibilidad a los textos para estudiantes discapacitados

Internet Archive helps make books accessible for students with disabilities

Internet Archive Blogs. Posted on February 16, 2019 by John Gonzalez

Internet Archive formará parte de un equipo que está trabajando para abordar un reto clave para los estudiantes con discapacidades: conseguir libros en formatos accesibles. Esta participación se alinea con un programa existente de Internet Archive para hacer que los materiales estén disponibles y sean accesibles a los lectores con discapacidades.

El nuevo proyecto piloto “Federated Repositories of Accessible Materials for Higher Education,”, tiene como objetivo abordar este problema. Este es un programa piloto de dos años financiado por una subvención de 1.000.000.000 $ por la Fundación Andrew W. Mellon a la Universidad de Virginia (como investigador principal) con el objetivo de reducir la duplicación de esfuerzos en las siete universidades que participan en el programa piloto. También apoyará la mejora acumulativa de los textos accesibles y reducirá el tiempo de entrega de los mismos a los estudiantes y al profesorado.

Actualmente Internet Archive ya dispone de más de 1,8 millones de libros, de los cuales unos 900.000 no están disponibles para la consulta por personas discapacitadas.