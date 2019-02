¿Existen quimeras de citación? El caso de los artículos influyentes poco citados que sufren retrasos en su reconocimiento

Do citation chimeras exist? The case of under‐cited influential articles suffering delayed recognition

Xiaojun Hu, Ronald Rousseau

JASIST

Version of Record online: 18 February 2019

En este estudio se analiza si los artículos que sufren un retraso en el reconocimiento pueden ser a la vez artículos de influencia poco citados. Teóricamente, estos dos tipos de artículos son independientes, en el sentido de que el retraso en el reconocimiento depende del número y la distribución temporal de las citas recibidas, mientras que el hecho de ser un artículo influyente y poco citado depende sólo parcialmente del número de citas recibidas (primera generación), y mucho más de las segundas y terceras generaciones de citas. Entre los 49 artículos que sufrieron un retraso en el reconocimiento, se encontraron 13 que también tienen poca influencia. Basándose en una investigación exhaustiva de estos casos especiales, se confirma que los llamados citers autorizados juegan un papel importante en la unión de los dos tipos de documentos diferentes en una quimera de citación especial.