Cómo utiliza la gente Internet, los dispositivos móviles, los medios sociales

Número total de usuarios en internet, con dispositivos móviles y en redes sociales

“Digital in 2019. Essential insigths into how people around the world use the Internet, mobile devices, social media, and ecommerce” . We Are Social y Hootsuite, 2019

Global Digital 2019 de We Are Social and Hootsuite revela que los usuarios de Internet están creciendo a un promedio de más de un millón de nuevos usuarios cada día, y que todos los usuarios del milenio ya están en línea.

Global Digital de este año es uno de los estudios más completos y actualizados del mundo conectado de hoy. El número de personas que utilizan Internet ha aumentado durante el último año, con más de un millón de personas que se conectan por primera vez cada día desde enero de 2018. Tampoco son sólo los usuarios de Internet los que han estado creciendo, como revela la nueva y extensa colección de informes Digital 2019 de Hootsuite y We Are Social.

En la actualidad hay 5.11 mil millones de usuarios móviles únicos en el mundo, un aumento de 100 millones (2%) en el último año.

Hay 4.390 millones de usuarios de Internet en 2019, un aumento de 366 millones (9%) con respecto a enero de 2018.

Hay 3.480 millones de usuarios de medios sociales en 2019, con un crecimiento total mundial de 288 millones (9%) desde en el último año.

Hay 3.260 millones de personas que utilizan los medios sociales desde dispositivos móviles en enero de 2019, con un crecimiento de 297 millones de nuevos usuarios, lo que representa un aumento interanual de más del 10%

Usuarios de Internet en 2019

2018 fue otro año de crecimiento en todos los aspectos digitales. Sin embargo, quizás la historia más convincente de las cifras de este año es que el crecimiento de los usuarios de Internet se aceleró en el último año, con más de 366 millones de nuevos usuarios en línea desde 2018.

Penetración de Internet por regiones en 2019

Internet está creciendo a un ritmo de más de 11 nuevos usuarios por segundo, lo que da como resultado untotal de un millón de nuevos usuarios cada día. Vale la pena señalar que parte de este crecimiento puede atribuirse a la existencia de una información más actualizada de los números de usuarios, pero eso no quita importancia a las implicaciones de este crecimiento.

Comportamiento de los usuarios de Internet en 2019

Las maneras en que la gente usa Internet también están evolucionando rápidamente, y la telefonía móvil representa una parte cada vez mayor de nuestras actividades en línea. Los teléfonos móviles representan casi la mitad del tiempo que la gente pasa en Internet.

De promedio, los usuarios de Internet del mundo pasan 6 horas y 42 minutos en línea cada día. Eso es un poco menos que la cifra del año pasado de 6 horas y 49 minutos, este descenso puede deberse en parte al gran número de nuevos usuarios que todavía están aprendiendo a usar Internet, y que lo utilizan menos que los usuarios más experimentados que recurren a sus dispositivos conectados cientos de veces al día.

Pero, ¿qué están haciendo los 4.400 millones de usuarios de Internet en el mundo en línea para esas horas de 6½ cada día? Como es de esperar, Google sigue dominando los rankings de los sitios web más visitados del mundo, y tanto SimilarWeb como Alexa sitúan al gigante de las búsquedas en lo más alto de sus listas. La “otra” gran plataforma de Alphabet, YouTube, ocupa el segundo lugar en ambas listas, mientras que Facebook ocupa el tercer lugar.

Las plataformas de medios sociales tienen una fuerte presencia en las listas de ambas compañías, y es interesante notar que Twitter continúa mostrando resultados destacados en los rankings de sitios web, a pesar de su base de usuarios que se está erosionando.

Los sitios de comercio electrónico han ido aumentando constantemente a lo largo del año pasado, y los últimos datos de Alexa sitúan a 5 sitios de comercio electrónico en el top 20 del ranking. Las plataformas chinas están particularmente bien representadas este año, y cabe destacar que tanto Taobao como Tmall se sitúan ahora por encima de Amazon en términos de tráfico global.

Los sitios para adultos también siguen ocupando un lugar importante en los rankings de SimilarWeb, aunque los datos de Alexa cuentan una historia ligeramente diferente. De cualquier manera, todos los números indican que la gente pasa mucho tiempo consumiendo contenido para adultos.

GlobalWebIndex informa que el 92 por ciento de los usuarios de Internet ahora ven videos en línea cada mes, lo que significa que más de 4.000 millones de personas en todo el mundo están consumiendo contenido de vídeo en línea a principios de 2019. En cuanto al contexto, aproximadamente 6.000 millones de personas en todo el mundo disponen de un televisor, según los datos comunicados por la UIT.

El uso de herramientas de control por voz aumentó significativamente durante 2018, con aproximadamente cuatro de cada diez usuarios de Internet que ahora utilizan comandos de voz o búsquedas por voz cada mes.