2019: El año de las decisiones digitales

“2019: The year of digital decisions”. The Economist Intelligence Unit, DXC.technology y Leading Edge Forum, 2019

Texto completo

Con la transformación digital en todas las empresas e industrias, 2019 será un año de toma de decisiones y cambios profundos. La Encuesta Global Digital Empresarial de DXC 2019, escrita por The Economist Intelligence Unit y patrocinada por DXC y Leading Edge Forum, explora las estrategias y tecnologías que las empresas están utilizando para planificar los siguientes pasos en su viaje digital.

“La competitividad tecnológica significa que podemos pensar en nuestra arquitectura de TI, negocio y datos de manera más interesante”, afirma Zaka Mian, director del grupo de transformación de Lloyds Banking Group. “Si esto es lo que intentamos hacer estratégicamente con nuestros clientes, ¿cómo encaja nuestra arquitectura, en todas sus formas, con eso?

La transformación digital implica llevar la información al tejido de cada transacción con un cliente, socio, empleado o proceso. Para ello, las empresas digitales deben desplegar nuevas herramientas, comunidades, ecosistemas y una plataforma tecnológica que permita compartir rápidamente la información.

Para explorar cómo las organizaciones están logrando la transformación digital y qué estrategias esperan que les ayuden a lograrlo, The Economist Intelligence Unit llevó a cabo una encuesta global de más de 600 miembros de la junta directiva y otros altos ejecutivos de empresas con ingresos globales anuales de 500 millones de dólares o más.