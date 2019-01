Minería y análisis de datos: Conceptos y algoritmos fundamentales

Mohammed J. Zaki, Wagner Meira, Jr., Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms, Cambridge University Press, May 2014. ISBN: 9780521766333.

Texto completo

Alternativa

Este libro es un resultado de los cursos de minería de datos en RPI y UFMG. Aunque hay varios buenos libros sobre minería de datos y temas relacionados, sentimos que muchos de ellos son demasiado avanzados. El al publicar este libro era escribir un texto introductorio que se centre en los algoritmos fundamentales de los datos minería y análisis. Establece las bases matemáticas para la minería de datos básicos con conceptos clave explicados cuando se encuentran por primera vez; el libro también trata de construir la intuición detrás de las fórmulas para ayudar a la comprensión.