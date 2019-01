RDA, el primer paso de un cambio: la BNE ha comenzado su trabajo con RDA para catalogar monografías modernas

RDA, el primer paso de un cambio Blog de la BNE

Ver completo

En noviembre de 2016, la Biblioteca Nacional de España anunció que comenzaría a crear registros acordes a RDA a partir del 1 de enero de 2019, de acuerdo a un cronograma por el cual, en esta primera etapa, afectaría solamente a los registros relativos a monografías modernas, incorporándose el resto de los materiales en los años siguientes.

Según las fuentes que se consulten, RDA (Resource Description and Access) es un estándar de catalogación, un código de catalogación, o unas reglas de catalogación. Pero si acudimos a la fuente oficial, en la página del RDA Steering Committe, el comité que dirige su desarrollo, “RDA is a package of data elements, guidelines, and instructions for creating library and cultural heritage resource metadata that are well-formed according to international models for user-focused linked data applications”. Resumiendo, RDA es un conjunto de directrices para la creación de metadatos para la descripción de recursos relativos a objetos productos de la creación intelectual.

Ver completo