¿Qué puede decirnos Altmetric.com sobre las citas de investigación? Un análisis de los datos de Altmetric.com para artículos de investigación de la Universidad de Sheffield

Tattersall A and Carroll C (2018) What Can Altmetric.com Tell Us About Policy Citations of Research? An Analysis of Altmetric.com Data for Research Articles From the University of Sheffield. Front. Res. Metr. Anal. 3:33. doi: 10.3389/frma.2018.00033

Texto completo

En la actualidad, Altmetric.com realiza un seguimiento de 96.550 resultados de investigación en la Universidad de Sheffield, de los cuales 1.463 se citan en al menos un documento. Esto significa que el 1,41% de la investigación de Sheffield, en todas las disciplinas, es citada por lo menos en un documento.

Existe un creciente interés en el uso y análisis de datos altrmétricos para cuantificar el impacto de la investigación, especialmente el impacto social (Bornmann, 2014, Thelwall et al., 2016, Haunschild y Bornmann, 2017). Por lo tanto, el objetivo de este estudio era analizar la utilidad de los datos de Altmetric.com como medio para identificar y categorizar el impacto en las políticas de los artículos de investigación de un solo centro (la Universidad de Sheffield).

Método: Este estudio sólo ha incluido artículos de investigación publicados por autores de la Universidad de Sheffield e indexados en la base de datos de Altmetric.com. Los datos de Altmetric sobre el impacto que obtuvieron de Altmetric.com tras una solicitud de datos y se incluyeron citas hasta febrero de 2017. También se recopilaron datos suplementarios de Altmetric.com, incluyendo noticias, blogs, lectores de Mendeley y citas de Wikipedia.

Resultados: Los datos de Altmetric.com permitieron la identificación de documentos de política que citaban artículos relevantes. En total, se encontraron 1.463 artículos de investigación publicados de autores de la Universidad de Sheffield citados en entre 1 y 13 documentos de política. 21 artículos de investigación (1%) fueron citados en cinco o más documentos ; 21 (1%) en cuatro documentos ; 50 (3%) en tres documentos; 186 (13%) en dos documentos; y 1,185 (81%) en un documento. De esos 1.463 productos, 1.449 (99%) eran artículos de revistas, 13 eran libros y 1 era un capítulo de libro (menos del 1%). El tiempo transcurrido desde la publicación de la investigación hasta su cita en los documentos osciló entre 3 meses y 31 años. El análisis de los 92 artículos de investigación citados en tres o más documentos indicó que los temas de investigación con mayor impacto fueron medicina, odontología y salud, seguidos por ciencias sociales y ciencia pura. Los datos de Altmetric.com permitieron una evaluación en profundidad de los 21 artículos de investigación citados en cinco o más documentos. Sin embargo, se encontraron errores de atribución y designación en los datos de Altmetric.com. Estos hallazgos podrían ser generalizables a otras instituciones similares en estructura organizativa a la Universidad de Sheffield.

Conclusión: Dentro de las limitaciones del actual sistema de minería de texto, Altmetric.com puede ofrecer datos importantes y altamente accesibles sobre el impacto en las políticas de los artículos de investigación publicados por una organización, pero se debe tener cuidado al tratar de utilizar estos datos, especialmente en términos de proporcionar evidencia del impacto en las políticas.