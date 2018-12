Pautas y tutoriales para crear recursos educativos abiertos

Zimmermann, Claudia. Guideline for the Creation of Open Educational Resources: Information and Practical Exercises for Lecturers in Higher Education. Viena: Open Education Austria, 2018

Los recursos educativos abiertos (REA) son muy populares. Pero, ¿cómo se puede convencer a los profesores para que utilicen los recursos educativos abiertos, o mejor aún, para que los creen? Tutoriales, guías, videos y otra información para investigadores, profesores y otras partes interesadas juegan un papel clave.

Una serie de tutoriales y otras fuentes de información están disponibles en línea para ayudar en la creación de recursos educativos abiertos. Además de las ofertas de apoyo de las universidades, también se incluyen los proyectos REA y los centros de información sobre REA.