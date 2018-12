La política de datos en la cuarta revolución industrial

Data Policy in the Fourth Industrial Revolution: Insights on personal data Cologny, Suiza: World Economic Forum, 2018

Data Policy in the Fourth Industrial Revolution es un primer paso hacia el desarrollo de un conjunto completo de herramientas de política de datos y un depósito de conocimientos de estudios de casos para los responsables de la formulación de políticas y los líderes de políticas de datos en todo el mundo.

El desarrollo de una política integral de datos implica necesariamente compensaciones. Los flujos de datos transfronterizos son cruciales para la economía digital. El uso de datos es fundamental para la innovación y la tecnología. Sin embargo, para generar confianza, necesitamos contar con niveles adecuados de protección para garantizar la privacidad, la seguridad y la protección. Hoy en día, más de 120 leyes en vigor en todo el mundo ofrecen diferentes niveles de protección de datos, pero son pocas en relación con las que se prevén.