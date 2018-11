Barómetro digital Gov´2018. La digitalización de los servicios públicos vista por los ciudadanos europeos

“Digital Gov´2018 Barometer. Public Services Digitalization as seen by the European Citizens”. Sopra Consulting e IPSOS, 2018

Los resultados del barómetro muestran expectativas reales en cuanto a la transformación digital de los servicios públicos, ya que el 67% de los franceses considera prioritario el desarrollo digital. Esta conclusión se comparte en toda Europa, especialmente en España (88%), Noruega (87%), Gran Bretaña (76%) y Alemania (73%).

La encuesta intenta comprender la forma en que los ciudadanos ven actualmente el progreso de la transformación y esbozar sus expectativas clave, ya sea en términos de qué servicios priorizar o cómo utilizarlos.

Las formas de comunicación y consumo han cambiado drásticamente a lo largo de la última década. Los franceses están ahora gestionando sus cuentas bancarias y comprando en sus smartphones, una práctica que les gustaría ver aplicada también a los servicios administrativos, con un 85% de ellos diciendo que están listos para llevar a cabo todas sus interacciones con el Estado en línea, incluso si eso significara un cambio significativo en su comportamiento actual.

Este deseo de cambio es compartido por casi todos los franceses, incluidos tanto los hombres (87%) como las mujeres (83%), las generaciones más jóvenes (85% de los menores de 35 años) y los mayores (83% de los mayores de 60 años).

Las entidades públicas han sido capaces de mantener el ritmo de los cambios en los comportamientos individuales mediante la aceleración de sus procesos de transformación. Estos esfuerzos son reconocidos por el 72% de los ciudadanos que creen que el desarrollo de los servicios públicos digitales ha avanzado en 2018 (frente al 66% en 2017).

En cuanto a los servicios, la encuesta revela una dicotomía entre las expectativas de los ciudadanos y los servicios que más han progresado. Entre los que se consideran prioritarios, los franceses consideran que la salud es la más importante (36%), seguida por el empleo (36%) y el Estado civil (34%). En cuanto a otras prioridades, la policía y la justicia se sitúan en el 29%, los impuestos en el 19% y la seguridad social en el 18%. Si bien los franceses consideran prioritaria la digitalización de estos servicios, todavía no se ha realizado. De hecho, sólo el 49% de los encuestados considera avanzada la digitalización de los servicios sanitarios. Esto concuerda con una conclusión similar para el estado de digitalización del empleo, en el que sólo el 51% de los ciudadanos considera que su transformación está más avanzada.