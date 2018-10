“Does blockchain hold the key to a new age of supply chain transparency and trust”

El estudio, titulado ' ¿Blockchain es la clave para una nueva era de transparencia y confianza en la cadena de suministro? ', predice que la tecnología de contabilidad distribuida comenzará a dominar sectores como la fabricación y el comercio minorista a través de inversiones y asociaciones.

El informe, titulado “Does blockchain hold the key to a new age of supply chain transparency and trust”, ofrece una visión general de los negocios y las zonas geográficas que están incrementando su preparación para el uso de blockchain, y predice que esta tecnología entrará en la corriente dominante en el año 2025. Actualmente, sólo el 3% de las organizaciones que están utilizando tecnología blockchain lo hacen a escala, el 10% tienen un proyecto piloto en marcha, y el 87% de los encuestados informan que se encuentran en las primeras etapas de experimentación.

El Reino Unido (22%) y Francia (17%) lideran actualmente el camino con la implementación a escala de la cadena de bloques en Europa, mientras que EE.UU. (18%) son los primeros en términos de financiación de las iniciativas de la cadena de bloques. Estos países “líderes” son optimistas en cuanto a que la tecnología blockchain desarrollará todo su potencial, ya que más del 60% cree que actualmente está transformando la forma en que colaboran con sus socios.

El ahorro de costos (89 por ciento), la mejor trazabilidad (81 por ciento) y la transparencia (79 por ciento) se destacaron por las razones que las organizaciones mencionaron para invertir en blockchain. Las organizaciones confían en la tecnología blockchain para resolver problemas clave y crear nuevas oportunidades de negocios, y le otorgan credibilidad al ecosistema digital en toda la cadena de suministro