La biblioteca de la Universidad de Illinois rediseña sus espacios para crear servicios que propicien la colaboración y enriquezcan la experiencia de aprendizaje

Envisioning the Library of the Future

La Universidad de Illinois ha anunciado nuevos planes para rediseñar su biblioteca. La propuesta implica la reimaginación de los espacios de la biblioteca, incluyendo la creación de un nuevo centro de investigación centrado en una colección sustancial de la biblioteca con aulas, espacios de colaboración y servicios para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, junto con un sitio dedicado a las colecciones especiales de la biblioteca.

La renovación del edificio principal de la biblioteca ha estado en la lista de proyectos de de la universidad durante la última década. La parte más antigua de las colecciones de la Biblioteca Principal, actualmente un entorno inadecuado para almacenar libros y revistas impresas, será reemplazada por un espacio interdisciplinario de colaboración en la investigación que aprovechará las colecciones de las bibliotecas que se pueden consultar in situ y que se centran en las humanidades, las artes y las ciencias sociales y del comportamiento. Este nuevo espacio también albergará muchos de los servicios y actividades que se encuentran en la biblioteca de pregrado, y prevé una unificación y mejora de los servicios para todos los estudiantes que actualmente se encuentran en las dos instalaciones. De este modo el edificio de la biblioteca de pregrado se convertirá en un destino unificado para muchas de las colecciones especiales de la biblioteca y archivo, que ahora se encuentran en varios lugares alrededor del campus, fácilmente accesibles desde la biblioteca central a través del túnel peatonal.

De este modo la Universidad de Illinois tiene una oportunidad única para crear un nuevo modelo de biblioteca de investigación, que fomente activamente el compromiso con grandes desafíos que trasciendan los límites disciplinarios y aprovechen el acceso a colecciones históricas perdurables. La biblioteca proporcionará un hogar para las actividades académicas, algunas de ellas basadas en centros formalmente definidos. El edificio de la biblioteca central también albergará muchos de los servicios y actividades que ahora se encuentran en la biblioteca de pregrado, incluyendo el Media Commons y las actividades de formación a gran escala de la biblioteca.