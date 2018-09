Una estrategia digital para la Library of Congress

LC21: A Digital Strategy for the Library of Congress. [e-Book] Washington D. C., Council National Research, 2000

La información y las redes digitales desafían las prácticas básicas de bibliotecas, archivos y todas las organizaciones con necesidades intensivas de gestión de la información en muchos aspectos, no solo en términos de incorporar información y tecnología digitales, sino también a través de la necesidad de desarrollar nuevos modelos económicos y organizativos para gestionar información. LC21: A Digital Strategy for the Library of Congress analiza estos desafíos y proporciona recomendaciones para avanzar en el futuro de la Library of Congress, la biblioteca más grande del mundo. Los temas abordados en LC21 incluyen colecciones digitales, preservación digital, catalogación digital (metadatos), planificación estratégica, recursos humanos, y asuntos generales de gestión y presupuesto. LC21 demuestra que las organizaciones intensivas en información tendrán que cambiar de manera fundamental para sobrevivir y prosperar en la era digital.