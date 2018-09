Adopción y conocimiento de los Recursos Educativos Abiertos (REA) entre los profesores universitarios

Seaman, J. E. and J. Seaman (2017). [e-Book] Opening the Textbook, Educational Resources in U.S. Higher Education, 2017

Texto completo

El informe recoge los resultados de una encuesta a más de 2.700 profesores de EE.UU. sobre el papel de los Recursos Educativos Abiertos (REA) en la enseñanza universitaria en los Estados Unidos.

Los resultados muestran que el nivel de conocimiento de la REA, las licencias vinculadas a ellos, y La adopción general de los materiales abiertos sigue siendo baja. Sólo el 10% de los profesores informaron que estaban “muy al tanto” de los recursos educativos abiertos, y un 20% dijo que conocían su existencia. El conocimiento de las licencias Creative Commons también sigue siendo escaso entre el profesorado, sólo un 19%. de encuestados informaron que conocen estas licencias.

El porcentaje de adopción de libros de texto con licencia abierta entre los profesores universitarios de Estados Unidos es sólo del 9%. En cuanto a las barreras que impiden esta adopción, los encuestados informan desconocer sitios que ofrezcan este materia y a su calidad. Casi la mitad de los profesores dicen que no hay suficientes recursos para su asignatura (47%), y que la mitad dicen que son “demasiado difícil encontrar” (50%). Muchos de ellos además, expresan sus preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de los recursos educativos abiertos, y la preocupación sobre los esfuerzos para que estos materiales se actualicen sistemáticamente.

Dicho esto, también hay motivos para el optimismo entre los que apoyan la adopción de REA. Los niveles de conocimiento y adopción pueden ser bajos, pero también muestran una tendencia al alza de un año a otro; por ejemplo, la tasa de adopción de libros de texto con licencia abierta del 9% para 2016-17 representa un aumento sustancial sobre la tasa del 5% de 2015-16. Asimismo, el conocimiento de las licencias Creative Commons como los propios REA ha aumentado sistemáticamente cada año.

El tema de los REA también tiene que ver con una preocupación clave de muchos profesores: el coste de los materiales. Los profesores clasifican el coste de los materiales recomendados como un tema “muy importante” y estiman que el precio promedio de gasto por alumno es de 97$, sólo el 22% dice que está “muy satisfecho” con ese coste. También dicen de que la mayoría de sus estudiantes no compran todo lo que se requiere.