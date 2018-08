Ray Bradbury, el escritor con alma de bibliotecario

Ray Bradbury – The Illustrated Man with a Heart for Libraries. Schii.org, 2018

Bradbury nunca asistió a la universidad. En 1938 se graduó en Los Angeles High School. ¡En el mismo año Bradbury publicó su primera historia en la revista Imagination !

“Las bibliotecas me criaron. No creo en colegios y universidades. Creo en las bibliotecas porque la mayoría de los estudiantes no tienen dinero. Cuando me gradué de la escuela secundaria, fue durante la Depresión y no teníamos dinero. No podía ir a la universidad, así que fui a la biblioteca tres días a la semana durante 10 años ”

. Ray Bradbury, 2009

Cuando sus cuentos resultaron ser exitosos, tomó la carrera de escritor independiente y escribió inicialmente para periódicos y revistas. También fue en una biblioteca donde escribió una de sus novelas más famosas y una de las novelas distópicas más influyentes de todos los tiempos, ‘Fahrenheit 451’ . La creación del libro costó un total de 9.80 dólares debido a las tarifas de alquiler de las máquinas de escribir en la biblioteca . Esta novela se vendió más de 5 millones de veces y, aunque se publicó hace 60 años, su alarmante historia sigue siendo muy relevante y, por lo tanto, es una obra importante leída por estudiantes de secundaria y adultos de todo el mundo.

En la novela, los libros son considerados como la razón principal para el pensamiento y la actuación que no es compatible con el sistema. El trabajo del departamento de bomberos es rastrear y destruir los libros. Los libros se queman en el acto. Perros mecánicos ayudan a encontrar los libros. Las máquinas cazan a los dueños de libros y enemigos públicos y los capturan o los matan. El protagonista de la novela es el bombero de 30 años Guy Montag , quien inicialmente parece trabajar sin críticas a este sistema, pero esconde en secreto algunos libros robados en su casa. A través de Clarisse, de 17 años, aprende el arte de las palabras, el valor del pensamiento libre y la belleza de la naturaleza. Clarisse le pregunta si está contento, lo que finalmente hace que Montag empiece a pensar …

“Un libro es un arma cargada en la casa de al lado” Ray Bradbury, Fahrenheidt 451 (1953)

‘Fahrenheit 451’ podría haber sido su novela más exitosa, pero ‘ The Martian Chronicles’ fue la primera que pudo publicar. Bradbury descubrió tempranamente su amor por las historias cortas y escribió piezas brillantes como ‘All Summer in Day’ o ‘The Flying Machine’ . Cuando llegó a Nueva York, tratando de publicar algunas de sus novelas, fue rechazado en su mayoría porque los editores estaban buscando novelas. . La historia discute la colonización humana del planeta Marte y su conflicto con los marcianos nativos. Las Crónicas marcianas llama la atención sobre los peligros que pueden ocurrir y han ocurrido cuando se unen diferentes culturas. Más allá del nivel representativo, la obra muestra numerosas referencias alegóricas y simbólicas y finalmente representa los abismos del comportamiento humano, la desesperanza del anhelo y la voluntad de los “ciudadanos de la tierra” en imágenes en parte bizarras y en parte opresivas. Los marcianos parecen ser más una imagen especular del hombre más que una especie sustancialmente diferente. Emergen poco como seres que piensan independientemente, están bastante marginados por las figuras del problema humano como protagonistas. Entonces la novela es una novela sobre personas. El libro ganó una gran reputación y fue adaptado en películas, óperas y programas de radio.

“Comenzaron controlando libros de dibujos animados y luego libros de detectives y, por supuesto, películas, de una forma u otra, de un grupo u otro, prejuicios políticos, prejuicios religiosos, presiones sindicales; siempre había una minoría temerosa de algo, y una gran mayoría temerosa de la oscuridad, temerosa del futuro, temerosa del pasado, temerosa del presente, temerosa de sí misma y de sí misma ” . Ray Bradbury, The Martian Chronicles, Usher II (1950)

The Illustrated Man es una colección de 1951 de dieciocho cuentos de ciencia ficción que se relacionan vagamente de forma narrativa con una historia marco no muy elaborada, que consta de un prólogo, unos pocos pasajes intermedios y un breve epílogo. El libro se considera como un punto culminante en el trabajo del autor, así como un hito dentro de la ciencia ficción, ya que ejemplifica el alejamiento de la descripción técnico-científicamente orientada y el cambio a la literatura poética de ciencia ficción.

El hecho de que Ray Bradbury con sus muchas novelas publicadas, y sus numerosas colecciones e historias cortas hayan dado forma a nuestra sociedad es innegable. Fue una gran influencia para Steven Spielberg , Steven King y el autor Neil Gaiman , quien lo homenajeó después de su fallecimiento en junio de 2012 y fue capaz de abrir la mente y la creatividad de cada uno que leyó sus obras.

Debido a sus positivas experiencias juveniles con libros y bibliotecas, Bradbury también participó en el mantenimiento de bibliotecas públicas a una edad avanzada, especialmente en las bibliotecas públicas del condado de Ventura, por ejemplo a través de eventos de recaudación de fondos y discusiones regulares con niños en bibliotecas. Ray Bradbury murió en Los Angeles, California, el 5 de junio de 2012, a la edad de 91 años, después de una larga enfermedad.

En el motor de búsqueda académico de Yovisto puedes ver al propio Ray Bradbury en un video que habla sobre su vida y su amor por escribir en “Telling the Truth”, el discurso principal de The Sixth Annual Writer`s Symposium by the Sea en la Universidad de San Diego.