Gartner identifica cinco tendencias tecnológicas emergentes que desdibujarán las líneas entre el ser humano y la máquina

Hype Cycle for Emerging Technologies

2018 Emerging Technologies Hype Cycle Garners Insights From More Than 2,000 Technologies. NY: Garner, 2018

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018 destaca cinco tendencias tecnológicas emergentes distintas que desdibujarán las líneas entre humanos y máquinas. Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), desempeñan un papel fundamental para que las organizaciones estén ubicuas, siempre disponibles y conectadas a los ecosistemas empresariales para sobrevivir en un futuro próximo.

El informe Hype Cycle for Emerging Technologies (Ciclo Hype para Tecnologías Emergentes) es el Ciclo Hype anual más antiguo de Gartner, que ofrece una perspectiva intersectorial de las tecnologías y tendencias que los estrategas empresariales, los directores generales de innovación, los líderes en I+D, los empresarios, los desarrolladores de mercados globales y los equipos de tecnologías emergentes deben tener en cuenta a la hora de desarrollar carteras de tecnologías emergentes.

El Ciclo Hype para Tecnologías Emergentes recoge información de más de 2.000 tecnologías en un conjunto sucinto de 35 tecnologías y tendencias emergentes. Este Ciclo Hype se centra específicamente en el conjunto de tecnologías que están demostrando ser prometedoras para proporcionar un alto grado de ventaja competitiva en los próximos cinco a diez años (ver Figura).

Cinco tendencias tecnológicas emergentes

Democratización de la Inteligencia Artificial. Las tecnologías de IA estarán prácticamente en todas partes durante los próximos 10 años. Mientras que estas tecnologías permiten a los primeros en adoptarlas adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas que no han sido planteados previamente, estas tecnologías estarán disponibles para las masas – democratizadas. Movimientos y tendencias como la computación en nube, la comunidad “creadora” y el código abierto finalmente pondrán la IA en las manos de todos. Esta tendencia es posible gracias a las siguientes tecnologías: Plataforma de IA como Servicio (PaaS), Inteligencia General Artificial, Conducción Autónoma (Niveles 4 y 5), Robots Móviles Autónomos, Plataforma Conversacional de IA, Redes Neuronales Profundas, Vehículos Autónomos Voladores, Robots Inteligentes y Asistentes Virtuales.

Ecosistemas digitalizados. Las tecnologías emergentes requieren revolucionar las bases habilitadoras que proporcionan el volumen de datos necesario, la potencia computacional avanzada y los ecosistemas habilitadores de ubicuidad. El cambio de una infraestructura técnica compartimentada a plataformas que permitan el desarrollo de ecosistemas está sentando las bases de modelos de negocio completamente nuevos que están formando el puente entre los seres humanos y la tecnología. Esta tendencia es posible gracias a las siguientes tecnologías: Blockchain, Blockchain for Data Security, Digital Twin, IoT Platform y Knowledge Graphs.

Hágalo usted mismo Biohacking. Durante la próxima década, la humanidad comenzará su era "transhumana": La biología puede entonces ser hackeada, dependiendo del estilo de vida, intereses y necesidades de salud. El biohacking se divide en cuatro categorías: aumento de tecnología, nutrigenómica, biología experimental y biohacking. Sin embargo, sigue habiendo preguntas sobre hasta qué punto la sociedad está dispuesta a aceptar este tipo de aplicaciones y qué cuestiones éticas crean. Esta tendencia es posible gracias a las siguientes tecnologías: Biochips, Biotech – Tejido Cultivado o Artificial, Interfaz Cerebro-Computadora, Realidad Aumentada, Realidad Mixta y Tejidos Inteligentes.

Experiencias Transparentemente Inmersivas. La tecnología seguirá centrándose más en el ser humano hasta el punto de introducir transparencia entre las personas, las empresas y las cosas. Estas tecnologías extienden y permiten una vida más inteligente, el trabajo, y otros espacios que encontramos. Esta tendencia es posible gracias a las siguientes tecnologías: Impresión 4D, Hogar Conectado, Tecnología de Sistema de Auto-Saneamiento, Baterías de Ánodo de Silicio, Polvo Inteligente, Espacio de Trabajo Inteligente y Pantallas Volumétricas.

Infraestructura ubicua. La infraestructura ya no es un obstáculo para la consecución de los objetivos de una organización. El advenimiento y la popularidad masiva de la computación en nube y sus muchas variaciones han permitido un entorno de computación de infraestructura siempre activo, disponible e ilimitado. Esta tendencia es posible gracias a las siguientes tecnologías: 5G, Nanotubo de Carbono, Red Neural Profunda ASICs, Hardware Neuromórfico y Computación Cuántica.