Multas de la biblioteca

“Me di cuenta que había pagado mi deuda con la sociedad mediante el pago de mis multas vencidas en la Biblioteca del Condado de Multnomah”

The Decembistas – California One – Youth and Beauty Brigade, 2002

Escuchar además programa sobre Bibliotecas, bibliotecarios y música

The Decemberists son una banda de indie rock estadounidense, formada en Portland, Oregón. Su nombre deriva de la Revuelta Decembrista de 1825 en Rusia, y la temática de sus canciones normalmente trata de historias y personajes ficticios, normalmente mezclado a hechos históricos y siempre manteniendo una línea narrativa con cada una de sus canciones.

