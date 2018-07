Los bibliotecarios son gente divertida

Jo au “Librarians are Are Secretly the Funnest People Alive. If you think all they do is shush you, you’re in for a treat” Electric Literature 2017

Texto original

La semana pasada, los bibliotecarios de Invercargill, Nueva Zelanda, tuvieron una sesión de fotos “totalmente improvisada, definitivamente no planeada” falsificando la portada de The Hollywood Reporter’s The Kardashian Decade, y todos están perdiendo la cabeza. Pero ¿sabías que los bibliotecarios siempre han sido la gente más divertida del planeta? He aquí siete ejemplos en los que los bibliotecarios han desacreditado el estereotipo de que son malhumorados, inflexibles y dispuestos a hacer callar a los que se atreven a divetirse.

Estos homenajes musicales a las bibliotecas y a las increíbles personas que las dirigen harán que quieras cantar y bailar en la biblioteca más cercana.