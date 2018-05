Declaraciones de la IFLA sobre la reforma de los derechos de autor en México

La ley en cuestión permitiría que los artículos, videos y otras obras se eliminarán o desconectaran del acceso público por la mera sospecha de infracción de derechos de autor.

Ley

Las propias disposiciones propuestas, acordadas sin un debate serio, parecen ser desproporcionadas e innecesariamente restrictivas de los derechos humanos fundamentales de la libertad de acceso a la información y la libertad de expresión. Es posible que los sitios web y otros que alojan contenido, incluidas las bibliotecas, no solo se vean obligados a eliminar materiales, sino que incluso puedan ver sus propios equipos (servidores, fotocopiadoras y otros) incautados, sin pruebas firmes.

Al respaldar los Principios de Manila, IFLA subrayó su oposición a las restricciones sobre los contenidos que no son transparentes, no siguen el debido proceso y no otorgan a las plataformas y productores el derecho de respuesta. Las propuestas mexicanas no harían nada de esto, y con demasiada facilidad conducirían a la eliminación de artículos legítimos, videos y otras obras.

Las bibliotecas respetan los derechos de autor y el hecho de que aquellos que crean obras deben tener la oportunidad de ganarse la vida con ellas. Las propuestas mexicanas dañarán la creatividad y las instituciones y plataformas que la fomentan. Pido al gobierno y al parlamento que detengan estos cambios al menos hasta que se realice una consulta adecuada con respecto al impacto de los cambios propuestos.

Gerald Leitner, Secretario General de la IFLA