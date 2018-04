Análisis del entorno educativo para planificar, desarrollar y evaluar un programa de alfabetización informacional

Analyzing Your Instructional Environment: A Workbook. Chicago: ALA, 2018

Los programas de alfabetización no son estáticos y se ven afectados por múltiples factores como son los objetivos y necesidades siempre cambiantes de las instituciones en las que se enmarcan. Aspectos tales como el plan estratégico de una institución,implican, la planificación, cambios en el plan de estudios y las revisiones del sistema de evaluación de la calidad que influyen en gran medida en los programas de formación, los servicios y en el contexto.

El objetivo principal del análisis del entorno instruccional es disminuir la aleatoriedad de la información usada en la toma de decisiones y alertar a los gestores. y responsables de la toma de decisiones sobre las tendencias y cuestiones que pueden afectar a la organización. La exploración ambiental en general ayuda a las instituciones educativas a comprender las necesidades cambiantes de los alumnos y determinar cómo ofrecen sus programas y servicios para satisfacer esas necesidades.

Esta publicación tiene como objetivo servir como una guía práctica para que los coordinadores y gerentes de instrucción la usen en el análisis ambiental de sus propios proyectos. situaciones únicas. La información que se proporciona aquí incluye directrices establecidas a nivel nacional, sugerencias de posibles recursos locales, preguntas y fuentes de lectura adicionales.

Este documento pretende ser un marco de referencia, dependiendo de su institución y sus necesidades, y debe adaptarse a sus propias situaciones. Por lo tanto será de utilidad para analizar sistemáticamente los factores necesarios para planificar, desarrollar y evaluar su programa de instrucción, proporcionando un enfoque más completo.

Table of Contents

I. Programmatic Approaches to Analyzing Instructional Programs

II. Learner Characteristics

III. Current Library Instruction

A. Statistics

B. Mapping the Library’s Information Literacy Curriculum

IV. Information Literacy Across the Curriculum

V. Resources for Library Instruction and Information Literacy

VI. Modes and Methods of Instruction

VII. Beyond the Library

A. Campus environmental scanning

B. Macro-level environmental scanning