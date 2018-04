Gil, Jorge. La Biblia del Community Manager: Promoción Perpetua: 21 Estrategias Infalibles Para Potenciar Tu Marketing en Redes Sociales. Kindle Amazon, 2017

Gratis en Amazon

¿Estas buscando como promocionar tu negocio con un Marketing Viral, Fresco e Innovador?

Quizás eres un Community Manager o un Marketer que desea conocer las y últimas tendencias en Community Management y Marketing en Redes Sociales, o quizás te aburres terriblemente y estas buscando un eBook genial que te alegre el dia con un conocimiento práctico y aplicable de forma inmediata.

O quizás.. estas buscando un eBook con las tendencias mas super-hiper-mega poderosas de todo el mercado hispano, las irrepetibles, las irremplazables, sin las que tu negocio y tu carrera como Community Manager morirá eternamente y en horrible sufrimiento…

Pues bien, lamento decepcionarte porque en “La Biblia del Community Manager” no vas a encontrar tendencias… No, no, no. ¡Atento!

Prepárate para descubrir los hábitos, estrategias y herramientas que diferencian a los buenos Community Manager de los Community Manager extraordinarios. Conoces la diferencia ¿verdad?.

Se acabo el creer que el Marketing en Redes Sociales es básicamente otro modelo de publicidad en internet, solo un modelo de publicidad en Redes Sociales, con el conocimiento y las herramientas que vas a descubrir en “La Biblia del Community Manager” vas a conseguir que tus publicaciones se humanicen y te acerquen a tus seguidores en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram o cualquier red social, pues estas 21 técnicas aplican para todas las Redes Sociales.

Consigue que tus fans interactúen contigo (Si, debes comunicarte con ellos), que tus contenidos generen reacciones, seamos realistas, nadie conoce el secreto del Marketing Viral, pero un buen Community Manager si conoce las estrategias, hábitos y herramientas que más lo acercan a él.