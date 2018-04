El cambiante panorama de las tecnologías disruptivas. Centros mundiales de innovación tecnológica

KPMG 2018 Global Technology Innovation report. The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Global technology innovation hubs: Forging new paths to outpace the competition. Amstelveen, Netherlands: KPMG, 2018

Texto completo

KPMG reconoce la importancia de la innovación para la industria tecnológica y la economía global en su conjunto. La serie de publicaciones de KPMG, The Changing Landscape of Disruptive Technologies (El cambiante panorama de las tecnologías disruptivas), ahora en su sexto año, ofrece perspectivas sobre las tendencias de la innovación tecnológica, las principales barreras para comercializar la innovación y las perspectivas sobre mejores prácticas de innovación tecnológica.

La publicación incluye perspectivas de la encuesta anual de KPMG de más de 750 líderes de la industria de la tecnología de todos los países del mundo, , incluidos los nuevos empresarios y los ejecutivos de FORTUNE 500

Lo más destacado del informe de este año es:

Estados Unidos y China dominan las listas de liderazgo tecnológico. India, Japón y el Reino Unido son mercados a observar.

El 45% pronostica que el epicentro de la innovación saldrá de Silicon Valley en 2021. Se espera que Shanghai, Tokio, Londres, Nueva York, Pekín y Singapur se conviertan en los principales centros de innovación tecnológica, además de Silicon Valley/San Francisco.

El crecimiento de los ingresos es la principal medida para medir el éxito de la innovación tecnológica.

El crecimiento del empleo en el sector de la tecnología en una pendiente constante, muy superior al del año pasado, con más del 90 por ciento que dijo que contrataría hasta 100 empleados en un futuro próximo.