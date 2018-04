Redefinición de los consorcios hacia servicios que apoyen el impacto institucional y los resultados de los estudiantes en bibliotecas universitarias

Arch, Xan; Gilman, Isaac; “Innovating for Impact: The Next Evolution of Library Consortia” Collaborative Librarianship. vol 9, issue 4 (2017)

Texto completo

Los consorcios de bibliotecas universitarias se han centrado tradicionalmente en el intercambio de recursos y la compra de recursos electrónicos como programas básicos y propuestas de valor para los miembros. Sin embargo, a medida que las bibliotecas universitarias tratan de demostrar su impacto en las prioridades institucionales y en los resultados de los estudiantes, los consorcios deben evolucionar para proporcionar servicios que apoyen esos objetivos. Este documento presenta ejemplos seleccionados de programas de consorcios innovadores que pueden tener un impacto significativo en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en las instituciones miembro, proporcionando modelos aplicables a otros consorcios que pueden estar involucrados en la revisión de prioridades y programas estratégicos.