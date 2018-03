Trump quiere eliminar los fondos federales de financiación de las bibliotecas a la vez que incrementa el gasto militar

La administración Trump Trump quiere eliminar los fondos federales de financiación de las bibliotecas al tiempo que propone aumentos significativos en el gasto militar, un aumento de 200 mil millones de dólares en el gasto federal en infraestructura y 18 mil millones para el muro fronterizo sur con México

Las bibliotecas están siendo uno de los puntos críticos del gobierno Trump, con una importante contestación En respuesta a ello la propuesta de presupuestos para el año fiscal 2019, revelada por la administración Trump tiene entre sus objetivos la eliminación permanente de las dotaciones que otorga el National Endowments for the Arts and Humanities, así como la eliminación del Institute of Museum and Library Services (y con ello prácticamente todo el financiamiento federal de las bibliotecas).

En total, el financiamiento federal de la biblioteca, incluyendo el presupuesto del IMLS, asciende a alrededor de 231 millones de dólares anuales, mientras que la NEA y la NEH cada una tiene presupuestos de alrededor de 145 millones de dólares anuales. El propio presidente de ALA Jim Neal, condenó la propuesta del gobierno de Trump. Además la propuesta llega apenas unos días después de que el presidente firmara un proyecto de ley de presupuesto de dos años que incrementará hasta 400.000 millones de dólares en gastos federales durante el año fiscal 2019, al tiempo que se duplican los esfuerzos de Trump por eliminar a las agencias en su presupuesto para el año fiscal 2018, que la Cámara de Representantes finalmente rechazó en septiembre pasado. El presupuesto de Trump también exige recortes significativos a otros programas nacionales, al tiempo que propone aumentos significativos en el gasto militar, con un aumento de 200 mil millones de dólares en el gasto federal en infraestructura y 18 mil millones para el muro fronterizo sur con México.

El presupuesto de la administración para el año fiscal 2019 está fuera de contacto con las necesidades reales de los estadounidenses y las prioridades de los líderes del Congreso que los representan. “El presidente calcula mal el valor de más de 120,000 bibliotecas en Estados Unidos, al igual que lo hizo en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018 “, dijo Neal. Los miembros de ALA continuarán resaltando el valor de las bibliotecas.