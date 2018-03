Katz, Raúl. “La digitalización: una clave para el futuro crecimiento de la productividad en América Latina“. Telecom Advisory Services, 2018

Texto completo

El Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina entre el 2003 y el 2016 ha crecido un 48%2. Sin embargo, la brecha en PIB per cápita que separa a la región de los países de la OCDE ha crecido de US$ 23.117 en el 2003 a US$ 28.553 en el 2016.

Este informe del Dr. Raúl Katz muestra el que señala como el gran desafío latinoamericano, la digitalización. En un contexto de disminución de las tasas de crecimiento, una de las palancas más importantes para estimular el crecimiento económico es el aumento de la productividad. Para que la misma aumente, se debe incrementar la digitalización.

La digitalización representa una transformación socio-económica resultante de la adopción masiva por parte de individuos, empresas y gobierno de tecnologías digitales de información y comunicación. El crecimiento de la digitalización contribuye al crecimiento de la productividad laboral y multifactorial, como se observa en la relación entre ambas variables para sesenta y siete países desarrollados y emergentes.