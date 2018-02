Auditoría de apoyo a la investigacion digital

Brenner, Aaron L. (2014) Audit of ULS Support for Digital Scholarship: Report of Findings and Recommendations. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

El Sistema de Bibliotecas Universitarias (ULS) de la Universidad de Pittsburgh cuenta con una buena base de capacidades para apoyar la investigacion digitals. Ha trabajado arduamente para desarrollar estas capacidades durante los últimos 15 años, incluyendo experiencia en digitalización, infraestructura de colecciones digitales, publicación electrónica y servicios de repositorios. Estas capacidades, si bien son altamente exitosas desde el punto de vista de la producción, tienen un historial de éxito más variado en cuanto a su compromiso y visibilidad en todo el campus y dentro de la propia ULS. También existen oportunidades sustanciales para ampliar nuestro portafolio de servicios en apoyo de la beca digital y al mismo tiempo brindar más visibilidad, consistencia y transparencia a su funcionamiento.

En diciembre de 2013, Rush Miller, el Director del Sistema de Bibliotecas Universitarias, pidió un proyecto para llevar a cabo una “auditoría estratégica” del apoyo de ULS para la beca digital. Este informe, así como las conclusiones y recomendaciones que contiene, representan el resultado final de este proyecto. El informe detalla los hallazgos de las entrevistas con la facultad y el personal de apoyo clave de Pitt, colegas de ULS y bibliotecas de pares.