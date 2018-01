¿Cómo detectar los temas de investigación emergentes en una disciplina? Un modelo bibliométrico para identificar los temas de investigación emergentes

Wang, Q. “A bibliometric model for identifying emerging research topics.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 69, n. 2 (2018). pp. 290-304. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23930

La detección de temas de investigación emergentes es esencial, no sólo para las agencias de investigación sino también para los investigadores individuales. Estudios anteriores han creado varios indicadores bibliográficos para la identificación de temas de investigación emergentes. Sin embargo, como indica Rotolo et al. ( (Research Policy 44, 1827–1843, ),, los problemas más graves son la falta de una definición reconocida de emergencia y la elaboración incompleta de los vínculos entre las definiciones que se utilizan y los indicadores que se crean. Con estas cuestiones en mente, este estudio primero ajusta la definición de una tecnología emergente que Rotolo y otros han propuesto para acomodar el análisis. Y a continuación, se propone un conjunto de criterios para la identificación de los temas emergentes de acuerdo con la definición ajustada y los atributos de la emergencia. Utilizando dos conjuntos de valores de parámetros, se identifican varios temas de investigación emergentes. Por último, las pruebas de evaluación se llevan a cabo mediante la demostración del enfoque propuesto y la comparación con estudios anteriores. La fuerza de la metodología actual radica en que es totalmente transparente, directa y flexible.