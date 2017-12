Twitter casi puede triplicar el número de personas que hacen clic en el enlace para leer un documento completo

Andrew M. Ibrahim et al, Visual Abstracts to Disseminate Research on Social Media, Annals of Surgery (2017). DOI: 10.1097/SLA.0000000000002277

Cuando se trata de compartir nuevos hallazgos de investigación con el mundo, Twitter es una herramienta clave para los científicos – y para las revistas donde publican sus hallazgos. Un estudio demuestra como esta red social hace que una investigación llegue a más personas, para que las nuevas ideas y hallazgos puedan viajar más lejos.

Un nuevo estudio muestra que la difusión de la información científica innovadora por los canales sociales hace que llegue a más gente. Tal como muestra el nuevo estudio, Twitter casi puede triplicar el número de personas que hacen clic en el enlace en el tweet para leer un documento completo.

Para ello se escogieron 44 artículos de investigación que se compartieron en la cuenta de Annals Twitter, tanto con como sin resúmenes visuales adjuntos a los tweets. La mitad de los trabajos tenían tweets no gráficos enviados primero, luego un resumen visual de los mismos. La otra mitad fue en el orden opuesto.

En total, los tweets con los resúmenes visuales fueron retweeted más de ocho veces más , y fueron vistos por casi ocho veces más personas. Y una media de 2,7 veces más de personas hicieron clic en el enlace para leer el artículo completo.

Los resultados se publican en Annals of Surgery, una revista que comenzó a crear resúmenes visuales para trabajos de investigación seleccionados en julio pasado. Más de 20 revistas de medicina, ciencias y ciencias sociales han comenzado a hacer lo mismo en los últimos meses, impulsadas por el rápido éxito del esfuerzo de los Annals of Surgery