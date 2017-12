Cómo sacar el máximo partido al software DSpace de repositorios de acceso abierto

Iryna Kuchma, How to make your OA repository work really well. EIFL, 2017

Texto completo

Uno de los objetivos del programa de acceso abierto del FIPL para 2016-2017 era mejorar los repositorios de acceso abierto en los países socios. Esto significa garantizar que funcionen bien junto con otros sistemas y plataformas, e incluir nuevas funcionalidades de repositorios que faciliten el uso de los repositorios y permitan compartir con mayor facilidad los resultados de la investigación.

Por ello En EIFL crearon una lista de control de consejos para mejorar los repositorios de acceso abierto creados con el software DSpace. Los consejos se han extraído de una serie de siete seminarios en línea organizados por el EIFL con expertos invitados del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS, Reino Unido) y la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), entre enero y mayo de 2016. Los expertos, Nason Bimbe (IDS) y Hilton Gibson (Universidad de Stellenbosch), compartieron sugerencias y buenas prácticas en la creación y ejecución de repositorios de acceso abierto que utilizan software libre y de código abierto DSpace, que es el software de repositorios más ampliamente utilizado en los países socios del EIFL.