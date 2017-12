Servicios de Gestión de Datos de Investigación en bibliotecas universitarias: un análisis del contenido proporcionado por las bibliotecas

Yoon, A. and T. Schultz “Research Data Management Services in Academic Libraries in the US: A Content Analysis of Libraries’ Websites | Yoon | College & Research Libraries.” College & Research Libraries vol. 78, n. (2017). URL.: http://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16788

Este estudio examinó los servicios de datos de investigación (gestión) en bibliotecas universitarias en los Estados Unidos a través de un análisis del contenido de 185 sitios web de bibliotecas, con cuatro áreas principales de interés: servicio, información, educación y redes.

El análisis de los servicios de gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias es oportuno y significativo tanto para todo tipo de centros. Si bien proporciona una comprensión general de dónde se encuentra el programa de gestión de datos de investigación y hacia dónde se dirige, también proporciona una comprensión de las prácticas actuales y recomendaciones de gestión de datos y/o adopción de herramientas, así como también revela áreas de mejora y apoyo.

Los resultados del análisis del contenido de estas páginas web revelan que las bibliotecas necesitan avanzar y comprometerse más activamente para proporcionar servicios, suministrar información en línea y desarrollar servicios educativos. Existe también una amplia variación entre los servicios y programas de gestión de datos de bibliotecas según su presencia en la web.