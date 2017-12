Bebea, I. (2015). [e-Book] Alfabetización Digital Crítica: una invitación a reflexionar y actuar, Ondula, 2015.

Texto completo

Esta Guía de Alfabetización Digital Crítica surge de la práctica y quiere regresar a ella. En nuestra experiencia educativa en el proyecto Ondula – la tecnología es para las personas, hemos incorporado diversas metodologías participativas, de desarrollo de pensamiento y creatividad a cursos y talleres sobre herramientas digitales. En esta práctica hemos podido observar con sorpresa y alegría cómo las personas participantes se abrían y nos abrían a nuevos planteamientos, cómo crecía su curiosidad y se situaban en otro lugar respecto a las tecnologías: ya no como meros usuarios-espectadores, sino como personas inquietas, autónomas y cooperativas. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que debíamos ordenar no sólo la metodología del aprendizaje en tecnologías informáticas, sino también el contenido. Encontrábamos recursos didácticos o documentales que con frecuencia incluían una visión parcial: la funcionalidad técnica de las herramientas digitales, sin contemplar otros aspectos sociales, económicos, antropológicos relacionados; que no provocaban nuestra curiosidad y nuestra sensibilidad. En definitiva, no nos provocaban como personas sino como meras usuarias. También encontramos que debíamos hacer un esfuerzo por presentar dicha investigación en un lenguaje sencillo, pues la cantidad de términos especializados no hacía sino aumentar la brecha de comprensión para las personas de a pie.